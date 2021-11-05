В Вологодской области приняли решение не продлевать нерабочие дни

ВОЛОГДА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Вологодской области приняли решение не продлевать нерабочие дни, которые объявлены в регионе с 30 октября по 7 ноября включительно. С 8 ноября все предприятия и организации региона заработают в обычном режиме, сообщил в пятницу губернатор Олег Кувшинников.

"Основываясь на данных [по заболеваемости], мы приняли решение с 8 ноября выйти на обычный, стандартный режим работы всех предприятий и организаций Вологодской области, но с жестким соблюдением мер и ограничений. Это масочный режим, социальное разобщение, дезинфекция. Меры недопущения на работу сотрудников с признаками ОРВИ и гриппа. Это дистанционный режим работы наших ветеранов, кто не привился и не переболел должны оставаться дома, чтобы не подхватить заразу <…>. С 8 ноября выходим на работу и учебу в обычном режиме", - сказал губернатор в прямом эфире на странице региона во "Вконтакте".

Как подчеркнул Кувшинников, все образовательные учреждения - школы, детские сады, колледжи, техникумы, высшие учебные заведения - с 8 ноября выходят на обычный режим работы офлайн в классах и аудиториях за исключением групп, которые выведены на карантин. На сегодня находятся на карантине 172 группы в 108 детских садах. Это 3 тыс. детей или 3,5% от общего количества - это минимальный процент, поэтому детские сады выходят на обычный режим работы с 8 утра 8 ноября с учетом действующих ограничений.

По словам руководителя региона, среди школьников выведено на карантин 385 классов в 135 школах. На карантине 9 760 заболевших и контактных с ними детей - это 6% от общего количества школьников, минимальный процент, поэтому с 8 ноября заработают и школы. В колледжах и техникумах на карантине сейчас 62 группы в 18 учреждениях, всего 1 400 студентов, или 5% от общего контингента, поэтому заработают в обычном режиме и средние специальные учебные учреждения. "Решение о переводе на дистанционный режим будет приниматься, исходя из ситуации в группе, классе, учреждении", - подытожил Кувшинников.

На 5 ноября в Вологодской области выявлено 80 159 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 389 заболевших. Выздоровели 71 236 человек, умерли 2 233. С 6 октября в области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, завершить которую необходимо до 25 декабря. С 1 ноября повсеместно требуется QR-код или справка о вакцинации, справка о перенесенном коронавирусе либо ПЦР-тест.