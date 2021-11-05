Власти США договорились с Pfizer о поставке миллионов доз нового лекарства от коронавируса

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов договорились с компанией Pfizer о поставке нескольких миллионов доз нового экспериментального лекарства от коронавируса, если оно будет признано эффективным и одобрено американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом сообщил в пятницу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

"Еще одна хорошая новость. Вчера вечером мы получили воодушевляющие новости о еще одном мощном потенциальном лечении от коронавируса - это таблетки, разработанные Pfizer, которые могут значительно сократить риск госпитализации или смерти, если их принять вскоре после того, как вы заразились", - проинформировал американский лидер. "Если они будут разрешены управлением, у нас скоро могут появиться таблетки, которые позволят вылечиться после заражения вирусом", - пояснил он.

"Мы уже обеспечили [поставки] миллионов доз. Этот вид лечения станет еще одним инструментом в нашем арсенале, с помощью которого мы сможем защитить людей от худших последствий коронавируса", - добавил Байден.