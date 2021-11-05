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Пандемия COVID-19

Власти США договорились с Pfizer о поставке миллионов доз нового лекарства от коронавируса

Эти таблетки могут значительно сократить риск госпитализации или смерти, если их принять вскоре после заражения, отметил глава Белого дома Джо Байден
Президент США Джо Байден EPA-EFE/ETTORE FERRARI
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Президент США Джо Байден
© EPA-EFE/ETTORE FERRARI

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов договорились с компанией Pfizer о поставке нескольких миллионов доз нового экспериментального лекарства от коронавируса, если оно будет признано эффективным и одобрено американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом сообщил в пятницу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

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"Еще одна хорошая новость. Вчера вечером мы получили воодушевляющие новости о еще одном мощном потенциальном лечении от коронавируса - это таблетки, разработанные Pfizer, которые могут значительно сократить риск госпитализации или смерти, если их принять вскоре после того, как вы заразились", - проинформировал американский лидер. "Если они будут разрешены управлением, у нас скоро могут появиться таблетки, которые позволят вылечиться после заражения вирусом", - пояснил он.

"Мы уже обеспечили [поставки] миллионов доз. Этот вид лечения станет еще одним инструментом в нашем арсенале, с помощью которого мы сможем защитить людей от худших последствий коронавируса", - добавил Байден.

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СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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