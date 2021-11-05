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Пандемия COVID-19

В Карачаево-Черкесии не планируют продлевать нерабочие дни

С 8 ноября возобновится учеба в очном формате для школьников и студентов колледжей

ЧЕРКЕССК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) приняли решение не продлевать ноябрьские нерабочие дни, но ограничительные мероприятия в связи с пандемией коронавируса не отменяются. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем аккаунте в Instagram.

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"С понедельника, с 8 ноября, возобновляют учебу в очном формате школьники и студенты колледжей. Откроются детские сады. Вузы будут сочетать очно-дистанционный формат работы. При этом обращаю ваше внимание на то, что в республике сохраняются все ограничения, введенные в указе от 26 октября, то есть массовые мероприятия по-прежнему остаются под запретом", - написал Темрезов.

Он отметил, что сохраняется запрет на деятельность ресторанов и залов торжеств по организации и проведению свадебных, поминальных, корпоративных и иных массовых мероприятий.

"Заведения общепита работают в дневное время, а попасть в гостиницы, кинотеатры, кафе и рестораны можно только по QR-коду о вакцинации, QR-коду о перенесенном заболевании в течение последних шесть месяцев и ПЦР-тесте. Сохраняется масочный режим, который мы продолжим контролировать, а также поручение о переводе 30% сотрудников на удаленную работу", - сказал глава региона, напомнив жителям, что необходимо вакцинироваться от коронавируса.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 87 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 27 935 случаев инфицирования, 24 296 жителей выздоровели, 789 умерли. В больницах получают лечение 919 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияПандемия COVID-19
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