Власти Ненецкого АО не будут продлевать режим выходных дней

ТАСС, 5 ноября. Власти Ненецкого автономного округа не будут продлевать выходные дни, которые ранее были введены в регионе из-за угрозы распространения коронавируса. С 8 ноября все учреждения и организации должны вернуться к работе в обычном графике, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Все организации региона, в том числе школы, детские сады и поликлиники, начнут работать в обычном режиме с понедельника, 8 ноября. В Ненецком автономном округе нерабочие дни продлены не будут. С 8 ноября организации всех сфер жизнедеятельности НАО начнут работать в обычном режиме с учетом антикоронавирусных ограничений, действующих в регионе, - обязательного масочного режима, системы QR-кодов для посещения общественных мест и мероприятий", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, дни с 30 октября по 7 ноября в НАО были нерабочими с сохранением за работниками заработной платы. "В нерабочий период в округе закрыты детские сады, на дистанционный режим работы переведены средние профессиональные учреждения и организации дополнительного образования, в онлайн-формат перешла сфера культуры. При этом функционируют салоны красоты, детские игровые комнаты, места общественного питания (работа приостанавливается только в ночное время), фитнес-центры и другие организации", - говорится в сообщении.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2 846 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала пандемии 2 687 человек. В регионе зарегистрировано 65 смертельных случаев от коронавируса.