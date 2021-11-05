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Пандемия COVID-19

Власти Коми сообщили, что в регионе среди заболевших минимален процент привитых от ковида

Глава республики Владимир Уйба рассказал, что среди заболевших за сутки 401 человека всего четверо привитых

СЫКТЫВКАР, 5 ноября. /ТАСС/. Минимальное количество привитых среди заболевших и умерших от ковида фиксируется в Коми. Среди заболевших за сутки 401 человека всего четверо привитых, среди умерших за сутки не было ни одного вакцинированного, сообщил в пятницу глава республики Владимир Уйба.

"На сегодня у нас 401 заболевший, вчера было 394, добавляются новые муниципалитеты, которые вчера еще были относительно спокойные по заболеваемости. Из 401 заболевшего всего четыре вакцинированных, из них двое лечатся с легкой формой заболевания на дому, двое госпитализированы. За сутки умерло 14 человек, из них не было ни одного вакцинированного, что еще раз доказывает, что нужно вакцинироваться", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на официальных интернет-ресурсах.

По его словам, пока в регионе сохраняют прежнее количество инфекционных коек - 2 742, из них занято уже 2 155, или 78,5%.

На 5 ноября в Коми выявлено 80 912 заразившихся, прирост за сутки - 401. Выздоровели 69 946 человек, умерли 2 026. Завершили вакцинацию более 288 тыс. человек, коллективный иммунитет достигнут на 56%.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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