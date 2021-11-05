Двум тысячам школьников КЧР помогут в выборе профессии по проекту "Билет в будущее"

ЧЕРКЕССК, 5 ноября. /ТАСС/. Более двух тысяч учащихся 6-11 классов Карачаево-Черкесии станут участниками Всероссийского проекта "Билет в будущее" и получат поддержку в выборе будущей профессии, сообщила в пятницу пресс-служба проекта.

"Проект "Билет в будущее" ориентирован на учеников 6-11 классов, их родителей и педагогов, - отмечается в пресс-релизе. - На сегодняшний день к проекту в Карачаево-Черкесии подключились 2 052 школьника, а по всей стране - более 450 тысяч, получив доступ к уникальным ресурсам проекта".

Для поддержки школьников 16 педагогов региона прошли обучение по специальной программе "Методы и технологии профориентационной работы". В рамках проекта разработана система ранней профориентации с использованием цифровых технологий. Цифровая платформа "Билет в будущее" состоит из двух сегментов - общедоступного и школьного. Первый включает игровой конструктор "Примерочная профессий", раздел для родителей с тестами, актуальные статьи и видеоролики о профессиях будущего. В школьном сегменте доступны интерактивные профориентационные уроки, онлайн-диагностики, запись на профессиональные пробы. В личных кабинетах учеников будут индивидуальные рекомендации по выбору профессии и образования по итогам прохождения этапов проекта.

"Мы стараемся сделать так, чтобы как можно больше школьников могли получить поддержку в выборе профессии. Для этого мы создали параллельную систему обучения педагогов, которые помогут подрастающему поколению сформировать траекторию успешного развития карьеры и выбрать приоритетные профессиональные среды", - приводит пресс-служба слова директор Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина.

Проект "Билет в будущее" является частью нацпроекта "Образование". В результате реализации нацпроекта планируется обеспечить конкурентоспособность российского образования, вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.