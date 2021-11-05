СМИ: полиция разогнала в Афинах митинг протеста пожарных

АФИНЫ, 5 ноября. /ТАСС/. Греческая полиция разогнала в пятницу митинг протеста пожарных, которые собрались у Министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты в афинском районе Маруси и требовали перевода с временных на постоянные контракты.

Как сообщил телеканал ERT1, из-за демонстрации был перекрыт проспект Кифисиас для движения транспорта в обоих направлениях. Полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомет, пять человек были задержаны. По информации телеканала, во время разгона протестующих ранение получил один пожарный.

Главное управление полиции столичной области Аттики сообщило, что акция протеста, в которой участвовало около 1 тыс. человек, проводилась по инициативе Всегреческой ассоциации пожарных. После митинга около 600 человек ушли, а остальные заняли проезжую часть проспекта Кифисиас, что привело к прекращению движения транспорта. Собравшиеся, несмотря на неоднократные призывы полиции, отказывались разойтись, что привело к возникновению большой пробки. "Полицейские силы, которые были развернуты на месте, применили в ограниченных масштабах слезоточивый газ и водометную машину, разогнали манифестантов. Движение транспортных средств на проспекте Кифисиас было благополучно восстановлено. Пять человек были задержаны", - говорится в сообщении полиции.

Газета "Эфимерида тон синдактон" подвергла критике разгон полицией участников акции протеста. По ее информации, "пожарные, которых летом [во время тушения сильных лесных пожаров в стране] называли героями, сегодня столкнулись с полицейскими репрессиями, а они лишь требовали перевода с временных на постоянные пятилетние контракты и укрепления Пожарной команды".

В Греции значительную часть пожарных нанимают лишь на летний пожароопасный сезон.