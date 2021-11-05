Технопарк универсальных педагогических компетенций откроют в этом году в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Технопарк универсальных педагогических компетенций откроется до конца 2021 году на базе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) в Грозном, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.

"Чеченский педуниверситет, продемонстрировавший высокие показатели развития за последние годы, был включен в список вузов страны, в которых к концу 2021 года будут открыты педагогические технопарки. Технопарк позволит организовать подготовку студентов и педагогических работников для обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами для формирования функциональной грамотности школьников - естественно-научной, технологической, математической, цифровой, креативного мышления", - отметили в пресс-службе.

Работа в технопарке будет проходить на уровне международных стандартов за счет применения современных педагогических технологий, средств обучения и воспитания и с опорой на практику учебных исследований и проектов. "Виртуальная реальность, генетика, робототехника, альтернативная энергетика - новое структурное подразделение ЧГПУ будет вести работу в самых разных направлениях. Технопарк будет доступен не только студентам педуниверситета, но и учителям и школьникам республики", - добавили в пресс-службе.