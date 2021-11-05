СМИ: в Мали группу лиц обвинили в подготовке госпереворота

ПРЕТОРИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Мали начала судебное расследование в отношении шести человек, включая бывшего главу управления государственной безопасности Касума Гоита, по обвинению в подготовке государственного переворота. Об этом сообщил в пятницу малийский новостной портал Malijet со ссылкой на окружной суд столицы Мали Бамако.

В судебных документах отмечается, что в отношении шести лиц начато дело о создании преступной группы, заговоре против правительства и попытке переворота.

В свою очередь агентство AFP передало в пятницу, что Касум Гоита арестован. Его нынешнее местонахождения неизвестно.

Касум Гоита был активным участником переворота в августе 2020 года, когда от власти был отстранен президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта. При назначенном военными временном президенте Мали Ба Ндао Касум Гоита занимал должность главы управления государственной безопасности. Однако после того, как Ба Ндао был отстранен военные в минувшем мае от власти, Касум Гоита был уволен со службы. Сейчас главой малийского государства переходного периода является полковник Ассими Гоита.