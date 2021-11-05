Власти Тамбовской области не будут продлевать режим нерабочих дней

ТАСС, 5 ноября. Власти Тамбовской области с 8 ноября не будут продлевать режим нерабочих дней, введенный в регионе с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации Тамбовской области.

"С 8 ноября 2021 года Тамбовская область возвращается к режиму работы, действовавшему до 30 октября. Исходя из текущей ситуации, в регионе не планируют продлевать нерабочие дни, установленные в стране указом президента с 30 октября по 7 ноября", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Тамбовской области выявлено 49 403 случая заражения коронавирусом, выздоровели 46 541 человек, 1 158 пациентов умерли. Первый этап вакцинации прошли 437 958 жителей, второй - 413 847, уровень коллективного иммунитета составляет 47,3%.

С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочие дни для всех организаций, кроме предприятий непрерывного цикла, аптек и продуктовых магазинов. В период нерабочих дней запрещены массовые мероприятия, не работают кинотеатры, дома творчества, парикмахерские, тренажерные залы, жители 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции до отдельного распоряжения властей. Музеи, театры, санатории продолжат работу с соблюдением всех мер эпидбезопасности и при условии предоставления QR-кода или справки, работу кафе и ресторанов ограничили до 23:00.