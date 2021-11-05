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Пандемия COVID-19

Резервный госпиталь при ГКБ № 67 в Москве заполнен более чем на 2/3

Всего больница рассчитана на 1 347 коек для пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Резервный госпиталь, развернутый в ледовом дворце "Крылатское" при клинической больнице им. Ворохобова в Москве и рассчитанный на 1 347 коек для пациентов с коронавирусом, уже заполнен более чем на 2/3. Об этом в пятницу заявил главный врач ГКБ № 67 Андрей Шкода в эфире телеканала "Москва-24".

"Госпиталь рассчитан на 1 347 коек, в настоящее время госпиталь заполнен более чем на 2/3. Все реанимационные койки заняты. Более того, койки интенсивного наблюдения, палаты интенсивного наблюдения также загружены полностью на 100%", - сказал он.

Главврач отметил, что в госпиталь поступает большое количество молодых людей, большинство из которых не привиты.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 248,7 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 714 595 случаев заражения, выздоровел 7 505 971 человек, умерли 244 447. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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