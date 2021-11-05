Спортивные мероприятия отменяют в Саратовской области до улучшения эпидситуации

ТАСС, 5 ноября. Власти Саратовской области до улучшения эпидемической ситуации отменяют проведение спортивных мероприятий. Исключения сделаны для соревнований, вошедших в календарный план, при условии заполнения зрительских трибун на 30%, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу.

"До стабилизации эпидемиологической обстановки запрещено проведение спортивных мероприятий, за исключением соревнований и включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 2021 год при наполняемости спортивных объектов не более 30% от общей вместимости трибун. Запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек", - сказано в сообщении.

По данным регионального оперштаба, 5 ноября в области зарегистрировано 633 новых случая коронавируса, общее количество заразившихся составляет 104 498 человек. С начала пандемии выздоровели 91 730 человек, на стационарном лечении находятся 4 622 пациента, амбулаторном - 4 167.