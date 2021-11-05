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Патриарха Варфоломея выписали из больницы в Нью-Йорке после операции

Варфоломей чувствует себя хорошо, отметил архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Патриарх Константинопольский Варфоломей в пятницу выписан из больницы в Нью-Йорке после операции по стентированию. Об этом сообщил в Twitter американский архиепископ Константинопольской православной церкви Элпидофор.

"Мы благодарим Бога за то, что его Святейшество патриарх Варфоломей только что был выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке", - написал он. По словам архиепископа, Варфоломей "чувствует себя хорошо и пребывает в приподнятом настроении".

В среду пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата сообщила, что Варфоломей перед отъездом из США пройдет обследование на предмет необходимости имплантации стента. Позднее стало известно, что в тот же день была успешно проведения соответствующая операция.

Патриарх прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. На следующий день, по информации архиепископии, он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и напряженного графика. В качестве меры предосторожности патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. 25 октября пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата сообщила, что он был выписан из больницы.

Теги
СШАВарфоломей I (патриарх)
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