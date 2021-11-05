В Дагестане до 2024 года запланировали строительство 190 объектов образования

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана в рамках федеральных и республиканских программ в период с 2021 по 2024 годы запланировали строительство, а также ввод в эксплуатацию 190 объектов образования. Об этом в пятницу сообщили в правительстве республики.

"Совещание по вопросу ввода в эксплуатацию объектов образования, возводимых в республике в рамках нацпроектов, федеральных и республиканских программ, состоялось сегодня под руководством председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Так, в рамках федеральных и республиканских программ в период с 2021 по 2024 годы запланировано и осуществляется строительство, а также ввод в эксплуатацию 190 объектов образования", - говорится в сообщении. В том числе 105 школ на 37 тысяч 685 ученических мест и 85 детских садов на 12 тысяч 18 мест.

Отмечается, что в этом году по состоянию на 5 ноября, в республике введены в эксплуатацию 26 объектов

"В этом году, как доложил врио министра образования и науки Дагестана Яхъя Бучаев, по состоянию на 5 ноября в республике введены в эксплуатацию 26 объектов, в том числе 10 школ на 3 504 ученических мест и 16 детских садов на 1 654 места",- добавили в региональном правительстве.