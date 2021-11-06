Румынский Центробанк выпустит монету к столетию Национальной оперы

БУХАРЕСТ, 6 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Румынии выпустит в нумизматическое обращение серебряную монету к столетию учреждения в Бухаресте Национальной оперы. Об этом сообщил в пятницу Центробанк страны.

На аверсе монеты изображено здание Национальной оперы в Бухаресте, а также надпись по кругу "Румыния", герб страны, номинальная стоимость "10 леев" и год выпуска "2021".

На реверсе представлено бывшее здание бухарестского Лирического театра, в котором в 1921 году был дан первый спектакль труппы Национальной оперы - "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, - портреты выдающегося румынского музыканта Джордже Энеску, который дирижировал этим спектаклем, и инициатора исполнения оперной музыки в Румынии Джордже Стефэнеску, а также надписи "Учреждение Национальной оперы в Бухаресте", "100 лет" и "1921".

Бухарестская Национальная опера - одна из четырех Национальных опер Румынии и крупнейший лирический театр страны. Хотя оперные труппы существовали в Румынии с 1885 года, Национальная опера как самостоятельное учреждение была основана только в 1921 году. Нынешнее здание было построено в 1953 году под названием Театр оперы и балета, затем было переименовано в Румынскую оперу и наконец - в Национальную оперу.

Серебряная монета упакована в пластиковую капсулу. Она сопровождается презентационной брошюрой на румынском, английском и французском языках, а также сертификатом подлинности с подписями управляющего Национальным банком Румынии (НБР) и главного кассира. Тираж монеты составляет 5 тыс. экземпляров, розничная цена - 450 леев (€90,90).

Серебряные монеты "100 лет со дня учреждения Национальной оперы в Бухаресте" могут находиться в обращении на территории Румынии. Они будут введены в нумизматический оборот в региональных филиалах НБР в Бухаресте, Клуже, Констанце, Крайове, Яссах и Тимишоаре в понедельник, 8 ноября.