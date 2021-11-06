В Японии признали важность ревакцинации через 6-8 месяцев после второй прививки

ТОКИО, 6 ноября. /ТАСС/. Японские специалисты, входящие в правительственную экспертную комиссию по противодействию распространения коронавируса, признают важность продвижения в стране третьего этапа вакцинации. Об этом в субботу сообщил телеканал NHK .

"Через 6-8 месяцев после вакцинации титры антител неизбежно снижаются, и возрастает угроза новой волны распространения инфекции - мы видим такую тенденцию роста числа заражений в странах, где раньше других прошла вакцинация", - приводит телеканал слова члена комиссии Кадзухиро Татэды, профессора университета Тохо. Он подчеркнул, что в Японии в декабре и январе увеличится число людей, у которых с момента вакцинации пройдет 6-8 месяцев, и как следствие возрастет угроза новой волны распространения инфекции. "Важно будет продвигать третий этап вакцинации", - заключил он.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а с июля в Японии стала проводиться иммунизация всех возрастных групп в основном по предварительной записи или на рабочих местах. В стране применяются вакцины от COVID-19 американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca.

К настоящему времени полностью завершили вакцинацию 92,5 млн жителей Японии, или 73,1% населения страны, которое составляет почти 127 млн. человек. Одной дозой привиты 98,4 млн человек (77,8% населения). Кроме того, полностью вакцинированы около 32,4 млн людей старше 65 лет - более 90% всего населения этой возрастной категории.