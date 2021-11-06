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Пандемия COVID-19

МЧС РФ продезинфицировало 4,1 тыс. объектов с начала года в рамках борьбы с коронавирусом

Всего обработали 14,2 млн кв. м территорий

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России с начала текущего года провели дезинфекцию 14,2 млн кв. м территорий 4,1 тыс. социально значимых объектов в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Сотрудники МЧС России проводят активную работу по дезинфекции социально значимых объектов страны. Данные мероприятия направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. С начала 2021 года продезинфицировано 14,2 млн кв. м территорий 4,1 тыс. социально значимых объектов", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов продолжают работу по дезинфекции. В частности, такая работа ведется в Тульской, Владимирской, Курской областях и Республике Марий Эл. Обрабатываются скверы, парки, детские площадки. "За последнее время специалистами МЧС России проведена дезинфекция Киевского, Савеловского, Ленинградского, Белорусского и Казанского вокзалов Москвы", - отметили в ведомстве, подчеркнув, что в ближайшее время санитарная обработка пройдет и на остальных вокзалах столицы.

В период пандемии коронавируса МЧС России регулярно проводит масштабные работы по дезинфекции социально значимых объектов и транспортной инфраструктуры по всей стране. Ранее в ведомстве сообщали, что с апреля 2020 года проведена дезинфекция 7,5 тыс. лечебных и 8 тыс. образовательных учреждений на территории РФ.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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