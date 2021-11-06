Суд Сингапура подтвердил вменяемость малайзийца, приговоренного к смертной казни

СИНГАПУР, 6 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Сингапура, приговоривший гражданина Малайзии к смертной казни за контрабанду наркотиков, учел результаты психиатрической экспертизы и установил, что преступление было совершено умышленно. Об этом пишет в субботу газета The Straits Times со ссылкой на МВД республики.

"По результатам судебно-психиатрической экспертизы была установлена вменяемость гражданина Малайзии Нагаентрана Дхамалингамы. Кроме того, на судебные заседания были приглашены независимые специалисты, подтвердившие выводы комиссии", - указали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, "суд также посчитал обоснованным доказательства прокуратуры в отношении осужденного". В частности, было установлено, что "мужчина должен был выплатить долги, что стало одним из мотивов для совершения преступления". "Во время следствия были выявлены факты, свидетельствующие о преднамеренном и целенаправленном планировании для правонарушения", - указали в МВД, добавив, что "он также был способен оценить риски, связанные с подобными преступлениями".

Гражданин Малайзии был арестован в 2009 году за попытку ввоза в Сингапур около 42 грамм героина и в ноябре 2010 года был приговорен к высшей мере наказания. Последняя апелляция была отклонена в июне этого года. Согласно данным правозащитников, мужчина будет повешен в специальной тюрьме Сингапура 10 ноября. Между тем малайзийские и международные организации по защите прав человека указывают, что преступные группировки, воспользовавшись умственной отсталостью осужденного, убедили его перевести партию наркотиков.