Съемки фильма "Черная Пантера - 2" приостановили из-за травмы актрисы

ТАСС, 6 ноября. Съемки фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever) приостановлены на время выздоровления актрисы Летишии Райт, исполняющей одну из главных ролей. Об этом сообщил в субботу журнал Variety со ссылкой на представителей актрисы.

"Летишиа в Лондоне восстанавливается с сентября после травм, полученных на съемках "Черной Пантеры - 2" и с нетерпением ждет возвращения к работе в начале 2022 года", - говорится в заявлении. По данным журнала, Райт получила травму в конце августа, однако тогда это не повлияло на график съемок сиквела.

Как сообщает Variety, дата премьерного показа останется прежней, несмотря на приостановку съемок. Ранее корпорация The Walt Disney Company перенесла премьеру "Черной Пантеры - 2" с 8 июля на 11 ноября 2022 года.

Первая часть "Черной пантеры" вышла на экраны в 2018 году и была удостоена "Оскара" в трех номинациях. Фантастический фильм завоевал также четыре награды премии музыкального телеканала MTV, премию американской Гильдии актеров (за лучшие актерский и каскадерский составы), премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты.