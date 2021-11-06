Штормовое предупреждение объявили в четырех районах Магаданской области из-за снега

ТАСС, 6 ноября. Спасатели в связи с прогнозируемой непогодой объявили в субботу экстренное предупреждение на 7 ноября в четырех районах Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 7 ноября 2021 года. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций, а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей", - рассказали в центре.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, ночью 7 ноября в Ольском, Хасынском, Тенькинском районах и в Магадане ожидается сильный снег. В региональный Минтранс направлены рекомендации с просьбой усилить контроль за состоянием автодорог, привести силы и средства в режим повышенной готовности.

Сейчас в Магаданской области спокойная безветренная погода, местами идет снег. Температура воздуха в Магадане - ноль градусов.