{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Небольшой дождь и до девяти градусов тепла ожидают в Москве 6 ноября

В ночь на воскресенье температура опустится до плюс трех градусов
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Облачность, местами небольшой дождь и до плюс девяти градусов прогнозируют в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от семи до девяти градусов тепла, в ночь на воскресенье температура опустится до плюс трех градусов.

В Подмосковье воздух днем прогреется до 10 градусов, в ночные часы температура может опуститься до плюс одного градуса.

Ветер юго-западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе в связи с ветром до 12:00 7 ноября. Также из-за ветра с порывами 15-17 м/с желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье до 11:00 7 ноября.

Теги
Россия
Жители северных регионов ДФО смогли наблюдать полярное сияние
Причиной живописного атмосферного явления стала одна из сильнейших на планете магнитных бурь
Читать полностью