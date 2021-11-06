Небольшой дождь и до девяти градусов тепла ожидают в Москве 6 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Облачность, местами небольшой дождь и до плюс девяти градусов прогнозируют в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от семи до девяти градусов тепла, в ночь на воскресенье температура опустится до плюс трех градусов.

В Подмосковье воздух днем прогреется до 10 градусов, в ночные часы температура может опуститься до плюс одного градуса.

Ветер юго-западный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе в связи с ветром до 12:00 7 ноября. Также из-за ветра с порывами 15-17 м/с желтый уровень опасности объявлен в Подмосковье до 11:00 7 ноября.