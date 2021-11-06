Власти Пензенской области не будут продлевать нерабочие дни в регионе

ПЕНЗА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Пензенской области приняли решение не продлевать действие нерабочих дней, с 8 ноября в регионе начнется рабочая неделя. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе правительства области по итогам заседания оперативного штаба.

"Рабочая неделя начнется с понедельника, 8 ноября. Школьники приступят к обучению в очной форме, но с соблюдением в учебных заведениях всех санитарно-эпидемиологических предосторожностей. В обычном режиме заработают все детские сады", - говорится в сообщении.

С 8 ноября в Пензенской области вводятся QR-коды на посещение театров, музеев, галерей, кинотеатров. Сохраняется их действие для заведений общепита и физкультурно-оздоровительных комплексов. Для непривитых местных жителей в возрасте 60 лет и старше сохраняется режим самоизоляции.

В период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, в Пензенской области приостановлена работа общепита, части объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, приостановлено проведение физкультурных и спортивных, досуговых мероприятий, для посетителей не работают театры, кинотеатры, концертные залы. Допуск в музеи, фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, парикмахерские, салоны красоты осуществляется по QR-коду.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Пензенской области подтверждено 82 084 случая заражения коронавирусной инфекцией, 59 154 пациента выздоровели, 3 649 человек умерли.