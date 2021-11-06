ПЦР-тесты отменили для заселяющихся в отели Крыма вакцинированных гостей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Постояльцы отелей Крыма, если они вакцинированы от коронавируса, с 8 ноября могут не предъявлять отрицательные ПЦР-тесты при заселении, следует из опубликованного в субботу указа главы республики Сергея Аксенова.

"[Новая редакция указа] вступает в силу с 8 ноября 2021 года", - говорится в документе.

Из его текста следует, что привитые от коронавируса постояльцы при заселении в отель должны предъявить только сертификат о вакцинации или соответствующий QR-код, полученный на портале госуслуг.