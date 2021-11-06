В Адыгее кинотеатры и детские развлекательные центры возобновят работу с 11 ноября

МАЙКОП, 6 ноября. /ТАСС/. Кинотеатры, детские развлекательные центры, кальянные и ночные клубы смогут возобновить свою работу в Адыгее после 10 ноября, сообщил в субботу в Telegram-канале региональный оперштаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Ранее решением оперштаба региона с 28 октября была приостановлена работа кинотеатров, кальянных и клубов, детских развлекательных центров и других досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ.

"До 10 ноября приостановлена работа кинотеатров, кальянных и ночных клубов, детских развлекательных центров, иных досуговых заведений, расположенных в том числе в ТРЦ. Остается актуальным соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при посещении рынков, объектов торговли, кафе, ресторанов, а также учреждений культуры, сферы туризма, спорта и физкультуры", - говорится в сообщении.

Школьные каникулы в Адыгее продлены не будут, и с понедельника очная учеба начнётся для учеников 1-11 классов всех школ республики. Также с понедельника возобновляется режим рабочих дней, но по-прежнему сохраняется действие некоторых ограничений. Ранее сообщалось, что в регионе ввели двухнедельные каникулы - с 25 октября по 7 ноября - для всех обучающихся в школах Адыгеи.

Для посещения культурно-развлекательных, спортивных учреждений, заведений общепита гражданами старше 18 лет потребуется наличие QR-кода о вакцинации либо о перенесённом не более полугода назад заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 (при наличии справки о медотводе от вакцинации). При заселении в гостиницы и базы отдыха по-прежнему требуются не только QR-коды, но и актуальные ПЦР-тесты. В республике продолжится действие режима самоизоляции для неработающих и невакцинированных граждан из числа лиц старше 60 лет, уточняется в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба на субботу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 22 117 человек, на лечении находится 2 585 человек (плюс 82 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 18 938 человека (плюс 48 за сутки), умерли 594.