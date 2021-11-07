МВД пока не завершило работы для взаимодействия с Единым регистром населения

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. МВД пока не завершило работы, благодаря которым возможно будет взаимодействовать с Единым регистром населения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Функциональность, позволяющая реализовать информационное взаимодействие с ЕРН (Единым регистром населения), разрабатывается в рамках действующего государственного контракта на создание единого информационного ресурса регистрационного и миграционного учета, работы по которому в настоящее время не завершены", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.

Как сообщал замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Сергей Манаенков, ведомство предложило разграничить получение информации о физическом лице, которую будут запрашивать пользователи Единого регистра населения. Он также отметил, что МВД до декабря предоставит ФНС информацию по гражданам для введения ее в Единый регистр населения.

В июне прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Закон направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр можно будет использовать для совершения нотариальных действий. Планируется, что закон вступит в действие с 1 января следующего года.