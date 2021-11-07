В Канаде перешли на зимнее время

ОТТАВА, 7 ноября. /ТАСС/. Канада в воскресенье в 02:00 по местному времени (09:00 мск) перешла с летнего на зимнее время, переведя часовые стрелки на один час назад. Разница между Москвой и восточным побережьем Канады, где находится Оттава, теперь составляет восемь часов, а не семь, как было ранее.

Традиционно время не меняется почти во всей провинции Саскачеван, в нескольких городах провинций Онтарио и Британская Колумбия, в отдельных восточных районах франкоязычной провинции Квебек, а также на арктическом острове Саутгемптон, где люди постоянно живут по зимнему времени, которое сами канадцы называют "стандартным". Также никогда не переводят назад стрелки и на главных часах Канады, расположенных на 92-метровой Башне мира, являющейся частью комплекса зданий национального парламента в Оттаве. Технические сотрудники парламента объясняют это тем, что старый механизм (башня была открыта в 1922 году) не позволяет часам в буквальном смысле отсчитывать время вспять, поэтому в 02:00 мастера просто останавливают их ход, а спустя 60 минут вновь запускают.

В последние несколько лет все больше регионов Канады поднимают вопрос о целесообразности перехода на зимнее время. Так, канадская арктическая территория Юкон весной объявила, что с этого года больше не будет переводить стрелки часов на зимнее время, а всегда будет жить по летнему времени. С аналогичными инициативами выступают в провинциях Британская Колумбия, Манитоба и Альберта. В последней в октябре лишь с небольшим перевесом на референдуме жители, привыкшие к переводу часов, отстояли право жить по зимнему времени, но, учитывая плотность результатов, эта тема в регионе еще окончательно не закрыта.

Что касается перехода на летнее время, то впервые в Канаде он был осуществлен в 1908 году в городе Тандер-Бэй (провинция Онтарио), а первый массовый перевод стрелок в Стране кленового листа состоялся в 1916 году, когда эту идею подхватили жители различных городов в провинциях Онтарио, Манитоба, Новая Шотландия и Квебек. Почти все канадские регионы стали переводить часы для сохранения продолжительности светового дня только к концу 1960-х годов.

К летнему времени в Канаде вернутся 13 марта 2022 года.