На севере Франции на берег выбросило кита-полосатика длиной 19 м

ПАРИЖ, 7 ноября. /ТАСС/. Работники порта Кале на севере Франции обнаружили на берегу тушу 19-метрового кита-полосатика массой около 15 тонн. Об этом сообщила в воскресенье газета La Voix du Nord.

Находка была сделана еще в субботу днем. По словам очевидцев, животное, предположительно, задело металлическую опору логистического терминала и после удара его выбросило на берег у каменной наброски дамбы порта.

Глава ассоциации "Координационный совета по защите млекопитающих на севере Франции" Жаки Корпузопулос сообщил, что в 14:00 по местному времени (16:00 мск), когда он прибыл на место, животное уже было мертво. Он добавил, что в понедельник останки кита заберут с берега во время прилива и во вторник утром будет проведено вскрытие. По словам зоозащитника, прибытие кита в порт само по себе является необычным.

"Это животные открытого моря. Они подходят к берегам, когда появляются косяки рыб, чтобы кормиться и следовать за морскими течениями. Или, когда они больны, у них возникают проблемы с ориентацией, как в этом случае. Если они окажутся слишком близко к песчаной отмели или войдут в порт, они ложатся на живот или, как в случае с Кале, коснутся дамбы с камнями. Их собственный вес раздавит их", - пояснил он.