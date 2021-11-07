В ущельях Северной Осетии установили туристические стенды с QR-кодами

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 ноября. /ТАСС/. Информационные стенды с QR-кодами установлены в четырех ущельях Северной Осетии для ознакомления туристов с историей республики. Об этом ТАСС сообщил инициатор проекта "След у дороги" Ацамаз Гизоев.

"В четырех ущельях республики установлены информационные щиты с QR-кодами, с помощью которых можно узнать об исторических памятниках, фамильных склепах, святилищах. Благодаря стендам местное население и туристы получат возможность стать частью истории, побывав в этих местах, и может быть, внести свою лепту в сохранение и облагораживание территорий на подходах к ним", - сказал Гизоев.

Информационные щиты установлены в Куртатинском ущелье, в исторических центрах Алагирского горного общества в селениях Архон и Унал, а также в Дигорском и Мамисонском ущельях.

После сканирования QR-кодов у туристов появляется возможность перейти на страницу проекта "След у дороги", где размещены фотографии и подробное описание объектов на местности.