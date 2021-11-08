На Камчатке в 2022 году по федеральной программе благоустроят 38 дворов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноября. /ТАСС/. На Камчатке в рамках федерального проекта "1 000 дворов" благоустроят 38 дворов. Он будет запущен в регионах Дальнего Востока в следующем году, сообщается на сайте краевого правительства.

"По поручению президента Российской Федерации будет реализован проект "1 000 дворов", на всем Дальнем Востоке будет благоустроено тысяча дворов. На Камчатке - 38. Сейчас нам предстоит определиться с конфигурацией этих дворов с тем, чтобы за следующий год с серьезной федеральной поддержкой преобразились дворовые пространства и то благоустройство, которое мы начали собственными силами в прошлые годы, в 2022 году уже с поддержкой федерального бюджета было реализовано. Сейчас необходимо продумать конфигурацию этих дворов и приступать к обсуждению, выбору мест для дворовых пространств и готовить документацию", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В сентябре вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев анонсировал реновацию тысячи дворов в населенных пунктах Дальнего Востока. На эти цели будет выделено порядка 7 млрд рублей из федерального бюджета. Программа благоустройства 1 000 дворов на Дальнем Востоке предполагает обновление дворовой инфраструктуры и создание пространств для отдыха и развития рядом с домом.