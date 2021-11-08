Военные ЦВО развернули кислородную станцию для ковидных больниц Тувы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Военные Центрального военного округа (ЦВО) развернули кислородную станцию для обеспечения жидким кислородом медучреждений Тувы, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, военнослужащие железнодорожного соединения ЦВО, дислоцированного в Республике Хакасия, развернули кислородную станцию для обеспечения жидким кислородом медицинские учреждения Республики Тыва, для лечения пациентов с COVID-19. Развернув комплекс, военнослужащие приступили к производству жидкого кислорода", - говорится в сообщения.

Передача кислорода будет осуществляться по заявкам от медицинских учреждений в объемах, необходимых для лечения пациентов.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильной кислорододобывающей станцией, предназначенной для получения в полевых условиях из атмосферного воздуха жидкого и газообразного кислорода медицинского качества.

ЦВО уже оказывает помощь региональным медицинским учреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регион были направлены врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в четырех больницах.