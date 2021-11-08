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Усиление ветра до 23 м/с ожидается в Еврейской автономной области 9 ноября

Возможны гололед и налипание снега на провода и деревья

ТАСС, 8 ноября. Усиление ветра до 23 м/с, дождь ожидаются в Еврейской автономной области 9 ноября, возможно налипание снега на провода и деревья. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба территориального управления МЧС.

"По данным департамента Росгидромета по Дальневосточному федеральному округу, 9 ноября на территории Еврейской автономной области ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, снега, усиление ветра до 18-23 м/с. Возможны: гололед, налипание снега на провода, деревья", - говорится в сообщении.

Силы и средства МЧС России по субъекту, а также подчиненные подразделения готовы к реагированию на возможные происшествия.

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