Усиление ветра до 23 м/с ожидается в Еврейской автономной области 9 ноября

ТАСС, 8 ноября. Усиление ветра до 23 м/с, дождь ожидаются в Еврейской автономной области 9 ноября, возможно налипание снега на провода и деревья. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба территориального управления МЧС.

"По данным департамента Росгидромета по Дальневосточному федеральному округу, 9 ноября на территории Еврейской автономной области ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, снега, усиление ветра до 18-23 м/с. Возможны: гололед, налипание снега на провода, деревья", - говорится в сообщении.

Силы и средства МЧС России по субъекту, а также подчиненные подразделения готовы к реагированию на возможные происшествия.