В Удмуртии число заразившихся коронавирусом превысило 67 тыс. человек

ТАСС, 8 ноября. Количество заразившихся коронавирусом в Удмуртии превысило 67 тыс., за последние сутки выявили 385 случаев. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"[За сутки] 385 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в Удмуртии зарегистрировано 67 266 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Выздоровели 55,3 тыс. человек, из них 367 - за последние сутки. 7,6 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 1,3 тыс. - в состоянии средней степени тяжести, 513 - в тяжелом состоянии. Умерли 2,9 тыс. человек, из них 19 - за прошедшие сутки.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 557,4 тыс. человек, двумя - 355,4 тыс. человек. Еще 102,3 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По подсчетам регионального правительства, охват вакцинацией в республике составляет более 56%.

В регионе действуют масочный режим в общественных местах и обязательная самоизоляция для пожилых. Запрещена работа заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных подобных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода. С 25 октября в регионе запрещена работа фуд-кортов, фитнес-центрам и спортивным учреждениям разрешат работать только в том случае, если у работников и посетителей будут документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании.