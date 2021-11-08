Приморье получило 67 млн рублей на закупку лекарств для больных с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноября. /ТАСС/. Приморский край получил еще 67 млн рублей из федерального бюджета на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Еще 67,9 млн рублей получил Приморский край из федерального бюджета для закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях. Всего в текущем году Приморье получило 255 млн рублей на эти цели", - говорится в сообщении.

Лекарственные препараты направляются во все медучреждения региона, в которых ведется прием амбулаторных пациентов с коронавирусом. Бесплатные лекарственные препараты выдает врач поликлиники или амбулаторного инфекционного центра по результатам обследования, оценивая степень рисков развития тяжелого течения коронавируса.

На прошлой неделе амбулаторные инфекционные центры, открытые в крупных городах Приморья, перешли на семидневную рабочую неделю, в будни прием врачей длится с 8:00 до 22:00. В населенных пунктах, где нет амбулаторных центров, пациенты с симптомами ОРВИ могут обращаться в инфекционные кабинеты поликлинических отделений.

По данным краевого оперативного штаба на 8 ноября, за сутки заболели 356 человек, на стационарном лечении находятся более 2,5 тыс. человек. С начала пандемии в Приморье выявлено 78 805 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 69 458 человек, 1 292 пациента умерли. Вакцинацию прошел 576 261 житель края.

Система QR-кодов в Приморье введена с 30 октября. При посещении мест общепита, учреждений культуры и спорта граждане в обязательном порядке должны предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании.