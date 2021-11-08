На медоборудование для калининградской больницы направят 115 млн рублей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил министерству здравоохранения и министерству финансов страны до 22 ноября проработать вопрос о выделении 115 млн рублей на закупку оборудования для областной клинической больницы Калининградской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства России.

"Минздраву и Минфину поставлена задача до 22 ноября внести в правительство проект решения о выделении 115 млн рублей на приобретение медицинского оборудования - ангиографа и навигационной нейрохирургической системы - для областной клинической больницы Калининградской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Областная клиническая больница Калининградской области является одним из старейших и ведущих медицинских учреждений региона, работает с 1946 года. Разместилась тогда в здании бывшей больницы милосердия Кенигсберга (ныне Калининград). Первоначально открыли два терапевтических отделения, два хирургических, глазное, отоларингологическое, детское, венерологическое, приемный покой. В 1978 году ввели в эксплуатацию новый кардиологический корпуc, в 1985-м - лабораторный корпус, в 1991-м - диагностический центр с консультативной поликлиникой. В 2006 году больница стала учебной базой медицинского факультета РГУ им. И. Канта (ныне Балтийский федеральный университет им. Канта) и получила статус "Калининградская областная клиническая больница". С сентября 2009 года в структуру больницы включили областной онкологический диспансер.