План по вакцинации от коронавируса в Удмуртии выполнили более чем на 60%

ТАСС, 8 ноября. Свыше 557 тыс. человек привились от коронавируса в Удмуртии, что составляет более 60% от плана, сообщил в понедельник на аппаратном совещании в правительстве республики глава региона Александр Бречалов.

"Первый компонент вакцины с учетом "Спутник Лайт" поставили в сумме 557,4 тыс. человек, или более 60% от [плана]. В том числе лица старше 60 лет - 171,4 тыс. человек", - сказал глава региона.

Темпы вакцинации в регионе остаются высокими - за прошедшую неделю прививку сделали 23,3 тыс. человек. При этом именно высокие темпы вакцинации позволили региону снять часть ограничений.

Как сообщила зампред республиканского правительства Эльвира Пинчук, в регионе из почти 4 тыс. коек свободно свыше 28%. Также 11,8 тыс. человек наблюдаются амбулаторно.

В Удмуртии запретили работу заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных и культурных мероприятий возможно только при наличии у них QR-кода, с 25 октября в регионе запретили работу фуд-кортов. С 8 ноября в Удмуртии возобновляется работа объектов розничной торговли, включая торговые центры, а также работу предприятий общественного питания, музеев и библиотек, при их посещении необходимо предъявить QR-код, справку о перенесенном заболевании, медотводе или ПЦР-тест. До 15 ноября продлили запрет на работу ярмарок в закрытых помещениях, театров, кинотеатров, концертных залов, детских игровых комнат.

По данным республиканского Минздрава, в регионе коронавирусом заразились 67,2 тыс. человек, 55,3 тыс. выздоровели, порядка 2,9 тыс. человек умерли. Среди госпитализированных 7,6 тыс. человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1,3 тыс. человек - в состоянии средней степени тяжести, 513 - в тяжелом состоянии. Уровень коллективного иммунитета на 5 ноября составляет 41,2%.