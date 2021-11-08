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Рейс S7 из Новосибирска в Красноярск вернулся в аэропорт вылета по решению экипажа

Авиакомпания произвела замену самолета, после чего пассажиры на резервном борте вылетели в Красноярск

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Красноярск, вернулся в аэропорт вылета по решению экипажа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево в понедельник.

"Был возврат воздушного судна в аэропорт Толмачево по решению экипажа", - сказала собеседница агентства.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре ТАСС сообщили, что авиакомпанией была произведена замена самолета, сейчас пассажиры на резервном борте уже вылетели в Красноярск.

Ранее интернет-портал НГС сообщил, что самолет, летевший из Новосибирска, не смог приземлиться в Красноярске. На половине пути воздушное судно компании S7 было вынуждено вернуться в аэропорт отправления. Сообщалось, что пассажиры в течение трех часов находятся в стерильной зоне аэропорта.

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