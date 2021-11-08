В Приамурье 9 ноября ожидаются сильные осадки и ветер

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 ноября. /ТАСС/. Сильные осадки и сильный ветер ожидаются по центральным и южным районам Амурской области 9 ноября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления МЧС России по региону.

"Согласно информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 ноября местами по центральным и южным районам Приамурья ожидаются сильные осадки - снег, местами с мокрым снегом, днем местами с дождем, усиление северного, северо-восточного ветра с порывами до 15-20 м/сек. Местами на дорогах снежный накат, гололедица", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС предупреждают, что при ухудшении погодных условий и выпадении осадков возможны аварийные ситуации на объектах жилищно-коммунального хозяйства. При налипании мокрого снега возможно провисание, перехлест и обрыв проводов, а также повреждение опор и металлоконструкций. Кроме того, при мокром дорожном полотне и гололедице повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

По данным синоптиков, 9 ноября по северу Амурской области днем температура от нуля до минус пяти градусов, местами до минус 10 градусов. В центральных и южных районах области днем ожидается до шести градусов мороза, местами до плюс четырех градусов.