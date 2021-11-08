Темпы вакцинации в Алтайском крае выросли вдвое из-за введенных QR-кодов

БАРНАУЛ, 8 ноября. /ТАСС/. Число жителей Алтайского края, прошедших вакцинацию от коронавируса, увеличилось вдвое за последние 1,5 недели из-за введенной системы QR-кодов. Об этом в понедельник сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава региона Валерий Шевченко.

"За последние 1,5-2 недели темпы вакцинации повысились, буквально вдвое. Летом число привитых ежедневно было от 1,5 до 2,5 тыс. человек. В конце октября количество обращений и вакцинаций составляло порядка 4-5 тыс. в сутки, а в первые числа ноября уже 10-11 тыс. человек. Это значительный прирост. Все вакцины в наличии в Алтайском крае в достаточном количестве, ресурсы позволяют ежедневно прививать порядка 15 тыс. человек", - сказал Шевченко.

Он уточнил, что у 3,5% вакцинированных был выявлен коронавирус. Из них в 0,6% случаев потребовалась госпитализация.

"В регионе <...> развернуто 4 тыс. 846 коек и коечный фонд заполнен на 88%. Дальнейшее расширение коечного фонда приведет к тому, что будет страдать плановая помощь, в том числе на стационарном этапе", - подчеркнул Шевченко, отметив, что максимальное количество коек, которые разворачивались в регионе в период пандемии, составляло 5,5 тыс. мест.

По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны Калининой, пока сложно оценить эффективность принятых ограничительных мер в период прошедших праздничных дней. В связи с тем, что инкубационный период коронавируса 14 дней, в регионе ожидают увидеть эффект от введенных ограничений не ранее чем через две недели.

О ситуации в регионе

Всего в Алтайском крае за весь период пандемии коронавирус подтвержден у 92 515 человек. Вакцинацию прошли 848 602 человека, из них 742 945 человек получили оба компонента прививки.

27 октября губернатор Виктор Томенко подписал изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", согласно которым в регионе с 30 октября начала действовать система QR-кодов.