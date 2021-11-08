Пакистан обязал телеканалы маркировать Кашмир как спорную территорию на картах

ИСЛАМАБАД, 8 ноября. /ТАСС/. Правительство Пакистана обязало все телеканалы демонстрировать перед программой вечерних новостей административную карту страны, на которой индийская часть Кашмира обозначена как спорная территория. Об этом в понедельник сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на управление по регулированию электронных СМИ республики.

"Все новостные телеканалы (государственные и частные) должны регулярно отображать политическую карту Пакистана в течение двух секунд перед началом программы вечерних новостей, - приводит телеканал выдержку из уведомления ведомства. - Все лицензионные пользователи спутниковых телеканалов также должны в обязательном порядке соблюдать данную рекомендацию". Директива отдана на основании распоряжения министерства информации и телерадиовещания.

4 августа 2020 года правительство Пакистана обнародовало новую административную карту страны, на которой ряд регионов индийской части Кашмира был отображен как спорная территория, а некоторые другие были включены в состав пакистанской северной провинции Хайбер-Пахтунхва. Это произошло за день до первой годовщины отмены статьи конституции Индии, предусматривавшей особый статус штата Джамму и Кашмир.

Кашмир остается предметом спора с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). Пакистан осудил такое решение, отказался признавать его внутренним делом Индии, понизил дипломатические отношения и выслал ее посла.