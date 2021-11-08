В Ессентуках откроют Центр амбулаторной онкологической помощи

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Центр амбулаторной онкологической помощи откроют в Ессентукской больнице в 2022 году, сообщил в понедельник губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"Ремонт в Ессентукской больнице. Здесь будет открыт Центр амбулаторной онкологической помощи. Идут работы в будущих кабинетах УЗИ и эндоскопии, палатах дневного стационара. Ремонт завершится до конца года", - написал Владимиров в "Инстаграме".

По его словам, в начале 2022 года планируется закупить медицинское оборудование, после его монтажа состоится открытие центра.

"Это значит, что уже скоро жители Ессентуков смогут проходить необходимое обследование и получать консультации специалистов-онкологов в своем родном городе, без дальних поездок. Эту работу ведем не первый год. Благодаря федеральной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями" такие же центры работают в Кисловодске, Будённовске и Ставрополе. А до конца года первых пациентов должен принять и центр в Невинномысске", - добавил глава региона.