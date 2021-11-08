Хайнань расширяет сферу охвата каналов вещания для найма иностранных специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань постоянно расширяет сферу охвата каналов информационного вещания с целью привлечения как можно большего количества иностранных специалистов. Об этом сообщило правительство города Санья (южное побережье острова).

Как отмечается на его странице в социальной сети WeChat, для стимулирования развития Хайнаньского порта свободной торговли на днях административный центр Хайнаня город Хайкоу при содействии отдела пропаганды парткома провинции организовал масштабную презентацию, представив широкие возможности для трудоустройства и богатый потенциал постоянно увеличивающегося местного рынка занятости. В освещении мероприятия, как отмечается, приняли участие более 800 китайских и зарубежных СМИ.

"Кадровый вопрос - это решающий фактор для продвижения реформ и усиления открытости, для формирования Хайнаньского порта свободной торговли, - прокомментировала администрация города Санья. - Благодаря консолидации усилий традиционных и новых средств массовой информации мы будем своевременно и в полном объеме распространять материалы, предназначенные для китайских и иностранных квалифицированных специалистов, которые готовы приехать на Хайнань, чтобы содействовать его развитию".

Местные власти уточнили, что благодаря активной деятельности СМИ международная общественность постоянно узнает много нового о больших возможностях для плодотворного сотрудничества с самой южной провинцией КНР по многим направлениям. Миллионы пользователей со всего мира, как отмечается, постоянно имеют возможность ознакомиться с самыми свежими материалами на китайском, русском, английском и других языках, посвященными вопросам трудоустройства на Хайнане.

По официальным данным, в масштабных мероприятиях, которые в онлайн-режиме и в очном формате проводит провинция для привлечения квалифицированных кадров, принимают участие сотни государственных и частных компаний, а также общественных организаций.

Согласно статистике, за последние три года Хайнань пригласил порядка 358 тыс. профессионалов. Среди стратегически важных направлений, в которых местная администрация намерена активно содействовать найму и воспитанию высоко востребованных специалистов, - научные исследования и инновационные разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, управление урбанизированными территориями, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.