На Ямале до конца года ввели обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет

ТАСС, 8 ноября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа вводят до 31 декабря 2021 года обязательную самоизоляцию для жителей старше 60 лет, которые не вакцинировались или переболели коронавирусом более полугода назад. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"На Ямале усилены меры предотвращения распространения коронавируса. Ямальцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию до 31 декабря включительно. Кроме вакцинированных (с сертификатом о вакцинации и (или) QR-кодом), переболевших менее шести месяцев назад (с документом о перенесенном заболевании и (или) QR-кодом)", - говорится в сообщении.

Все ямальские работники старше 60 лет или с хроническими заболеваниями должны быть переведены на дистанционный режим работы для вакцинации, если нет медотвода, в течение четырех недель.

Также власти региона запретили проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания по ночам. Невакцинированные и не переболевшие коронавирусом жители при посещении досуговых заведений должны будут предъявлять не только отрицательный результат ПЦР-теста, но и медотвод.

Всего на Ямале выявили более 55 тыс. случаев заражения коронавирусом. Последние месяцы в регионе регистрируют более 100 заразившихся ежедневно, за последние сутки выявили 133 случая. В ЯНАО ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий населения, с 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения.