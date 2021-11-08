В Саратовской области число заразившихся коронавирусом превысило 106 тыс. человек

САРАТОВ, 8 ноября. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области с начала пандемии превысило 106 тыс., за сутки выявили 642 заразившихся. Это максимум с начала пандемии, сообщило правительство региона в понедельник.

"В Саратовской области зарегистрировано 642 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 106 422 человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выздоровели 92 662 человека, в том числе за последние за сутки - 459 человек.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти в конце сентября. В связи с этим в области вводят новые ограничения, дополнительные койки.

В области введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке. Запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в помещениях, расположенных в объектах торговли, работа предприятий общественного питания в зонах фуд-кортов в торговых центрах, ограничена реализация продукции навынос. При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.