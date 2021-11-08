В Крыму ожидают сильные дожди со снегом

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Резкое изменение погоды, в том числе сильные дожди, прогнозируют в Крыму на 9-10 ноября, сообщается в понедельник на сайте Главного управления МЧС России по Республике Крым. В ночь на среду в ряде районов пройдут дожди со снегом.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного арктического фронта 9 и 10 ноября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, в южных, центральных и восточных районах очень сильные дожди, ночью 10 ноября - со снегом", - говорится в сообщении.

Кроме того, температура воздуха понизится на 10-12 градусов, северо-западный ветер усилится до 17-22 м/с, с порывами до 27 м/с.

В ведомстве предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что также возможны нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.