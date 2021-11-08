В госпитале на базе парка "Патриот" в Подмосковье создали 620 коек для больных COVID-19

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. В Подмосковье 620 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией развернули во временном госпитале на базе военно-патриотического парка "Патриот". Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

"Сейчас мы открываем 400 плюс 220 - 620 коек. Конечно, это те койки, которые позволят не занимать их в стационарах медицинских учреждениях и, соответственно, продолжать постоянную помощь для больных, в первую очередь сердечников, тех, кто требует постоянного стационарного обслуживания. Благодаря такому госпиталю [в парке "Патриот"] появляется возможность лечить ковид, не загружая основные медицинские учреждения", - сказал он.

Временный мобильный госпиталь, развернутый силами Минобороны РФ на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", работал до середины февраля. Затем он возобновлял работу с 21 июня из-за ухудшения ситуации, вновь закрылся и перешел в резерв с 1 августа. Ранее сообщалось, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Подмосковье осенью временный госпиталь заработает вновь.