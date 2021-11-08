В Ахтынском районе Дагестана до конца года откроют школу на 400 мест

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Школа на 400 ученических мест откроется в селе Луткун Ахтынского района Дагестана до конца этого года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы Дагестана.

"В селе Луткун Ахтынского района республики откроется школа на 400 ученических мест. Объект планируется сдать в конце текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство объекта, начатое в 2017 году, через год было заморожено. Только в 2021 году удалось возобновить работы.

"Подрядной организацией за несколько месяцев проведен основной объем строительно-монтажных работ, предусмотренных контрактом. Проведены коммуникации, отделочные работы ведутся усиленными темпами, одновременно идет монтаж спортивных площадок", - добавили в пресс-службе.