Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии превысило 90 тыс. человек

УФА, 8 ноября. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Башкирии с начала пандемии превысило 90 тыс. случаев, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"Зарегистрировано 91 500 больных с новой коронавирусной инфекцией, показатель составляет 2 266 на 100 тыс. населения. Среднесуточный темп прироста за семь дней - 0,7, за 14 дней - 0,8. По показателям заболеваемости республика находится на 81-м месте среди субъектов РФ. Выписаны с выздоровлением 88%, это 80 500 заболевших", - сказал Забелин.

Всего в регионе развернуто 6 614 коек инфекционного профиля, из них свободно более 1,2 тыс. В республике вакцинировано свыше 1,4 млн человек, это 56% от плана.