Около 15% коек для пациентов с коронавирусом остаются свободными в Казани

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Доля свободных мест во временных инфекционных госпиталях Казани составляет 15%. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков в понедельник во время еженедельного совещания в мэрии.

"В настоящее время во временных инфекционных госпиталях города развернуто 2 211 коек. Доля свободных мест на утро понедельника составляет около 15% коечного фонда", - сказал Жаворонков.

По его словам, за последнюю неделю наблюдалось большое число обращений пациентов в провизорные госпитали и вызовов скорой медицинской помощи. "На уровне прошлых недель", - отметил Жаворонков.

Уровень вакцинации от коронавируса в Казани достиг 54,4%. "Численность населения Казани старше 18 лет составляет 977 тыс. 56 человек. План по вакцинации у нас на сегодня - 781 тыс. 645 человек. На сегодняшний день привито 570 тыс. 900 человек. Это 54,4% численности населения", - сказал Жаворонков.

Рост количества привитого населения за неделю составил 42 тыс. 50 человек. В пунктах вакцинации есть вакцины "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Спутник лайт" - для переболевших или вакцинированных более шести месяцев назад.

На 8 ноября в Татарстане зарегистрировано 32 404 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 25 948 человек, в том числе 37 - за минувшие сутки.

