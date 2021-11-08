Коэффициент распространения коронавируса в России второй день равен 1

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник, как и днем ранее, составил 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель вновь оказался ниже единицы в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Это Москва (0,89), Санкт-Петербург (0,91, что является минимумом с 28 октября) и Нижегородская область (0,99). В Воронежской области он второй день равен 1.

В Ростовской области индикатор составил 1,01, в Свердловской - 1,02, в Красноярском крае - 1,03, в Самарской области - 1,07, в Иркутской - 1,09. В Московской области, где зарегистрирован новый максимум числа заразившихся коронавирусом за сутки, он поднялся с 1,06 до 1,13, что является самым высоким значением с 27 октября

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.