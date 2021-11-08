Волковский театр в Ярославле получит результаты экспертизы по реконструкции до конца года

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Заключение госэкспертизы по проекту масштабной реконструкции Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле, старейшего русского театра, будет получено до конца 2021 года. Об этом ТАСС сообщил директор театра Айрат Тухватуллин.

"До конца года проект выйдет из экспертизы с заключением, этого мы ждем. Если все будет хорошо, то мы начнем готовиться к самой реконструкции", - сказал Тухватуллин.

По проекту реконструкции в театре будет создана третья, малая, сцена. Купол здания будет использоваться как лекторий или дискуссионная площадка, сейчас это место простаивает. Реконструкция затронет входную группу. Также в здании появится музей первого русского театра.

Глобальная реконструкция будет проводиться по заказу и под контролем Министерства культуры РФ. Ранее Тухватуллин сообщал, что начало реализации проекта запланировано на 2022 год.

Театр имени Федора Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К. С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".

Здание театра расположено на площади Волкова, оно построено в 1911 году по проекту архитектора Николая Спирина в стиле неоклассицизма. Театр внесен в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.